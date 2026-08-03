Garment Steamer
Nastavak za peglanje parom je dodatak za paročistače, pogodan za sve Kärcher paročistače. Pomoću pare efikasno izravnava nabore na odeći. Takođe idealan za osvežavanje drugog tekstila.
Recite zbogom naborima! Sa paročistačem za odeću, odeća ponovo izgleda najbolje u tren oka. Takođe čini osvežavanje odeće, zavesa i mnogih drugih tekstila brzim i lakim, i otklanja neprijatne mirise. Dodatak za paročistač za odeću pretvara svaki Kärcher paročistač sa priključkom za pribor u paročistač koji prodire u tkaninu ultra suvom i vrelom parom kako bi osvežio vlakna sve do jezgra. Kondenzovana voda koja nastaje pri parenju sa dodatkom sakuplja se u posebnom rezervoaru, koji se jednostavno može isprazniti u sudoperu ili čak u rezervoar paročistača.
Obeležja i prednosti
Brzo i lako uklanja naboreIzuzetno suva, vrela para pruža rezultate bez nabora lako, pouzdano i brzo. Kada radite sa debljim tkaninama ili tvrdokornim naborima, još više toplote i dodatni pritisak se mogu primeniti pomoću metalne ploče za efikasne rezultate.
Osvežava između pranjaPara ima efekat neutralisanja neprijatnih mirisa, što čini aparat za vertikalno peglanje savršenim za osvežavanje tkanina između pranja. Idealno za osvežavanje odeće ili kućnog tekstila nakon što su dugo stajali u ormaru ili garderoberu.
Nije potrebna daska za peglanjeOdeća se jednostavno može okačiti na vešalicu i ispariti.
Bezbedno i lako za upotrebu za sve vrste tekstila
- Aparat za vertikalno peglanje se može koristiti za sve tkanine koje se smeju peglati i standardni kućni tekstil.
- Intenzitet toplote i pare se kontroliše rastojanjem između nastavka i tekstila. Može se čak koristiti i za peglanje parom osetljivih materijala.
Para se ravnomerno ispušta preko cele površine
- Otvori za izlaz pare su raspoređeni po celoj širini metalne ploče kako bi se osigurala ravnomerna distribucija pare i savršeni rezultati.
Mala težina
- Aparat za vertikalno peglanje je veoma lagan, težak samo 220 g, što olakšava rad čak i tokom dužih vremenskih perioda.
Veliki kapacitet rezervoara za vodu za rad bez prekida
- U zavisnosti od korišćenog Kärcher aparata za vertikalno peglanje, na raspolaganju je do 1,5 l vode.
- Posuda za sakupljanje integrisana u nastavak aparata za vertikalno peglanje sakuplja oko 100 ml kondenzovane vode. Ovo je dovoljno za oko pet ili šest odevnih predmeta. Posuda se može isprazniti u bilo kom trenutku.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|0,2
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,3
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|136 x 103 x 92
Videos
Kompatibilni uređaji
Područja primene
- Odevni predmeti koji su pogodni za peglanje
- Tkanine u kući, npr. zavese ili jastučnice
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