Recite zbogom naborima! Sa paročistačem za odeću, odeća ponovo izgleda najbolje u tren oka. Takođe čini osvežavanje odeće, zavesa i mnogih drugih tekstila brzim i lakim, i otklanja neprijatne mirise. Dodatak za paročistač za odeću pretvara svaki Kärcher paročistač sa priključkom za pribor u paročistač koji prodire u tkaninu ultra suvom i vrelom parom kako bi osvežio vlakna sve do jezgra. Kondenzovana voda koja nastaje pri parenju sa dodatkom sakuplja se u posebnom rezervoaru, koji se jednostavno može isprazniti u sudoperu ili čak u rezervoar paročistača.