Gumene usnice za FRV 30
Za glatke podove u zatvorenom prostoru. Gumena usnice povećava snagu usisavanja FRV 30 i smanjuje zadržavanje vode. Dakle, pod je ponovo prohodan nakon nekoliko minuta.
Gumene usnice za FRV 30 se preporučuje za upotrebu na glatkim podovima u zatvorenom prostoru. Povećava snagu usisavanja i smanjuje količinu ostataka vode na minimum. Tako je pod u unutrašnjosti ponovo prohodan nakon nekoliko minuta.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Priključni navoj
|M22 x 1,5
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,1