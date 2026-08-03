Hand nozzle
Komplet koji sadrži dve navlake za ručnu mlaznicu. Navlake su napravljene od vrhunskih mikrovlakana – za otpuštanje i sakupljanje još više prljavštine.
Dve vrhunske navlake od mikrovlakana uključene u komplet čine ručnu mlaznicu još efikasnijom u otpuštanju i sakupljanju prljavštine i masnoće. Idealno za posebno tešku i tvrdokornu prljavštinu u kupatilima i kuhinjama. Čak se i teška zaprljanost na ploči za kuvanje može ukloniti bez napora. Zahvaljujući integrisanoj elastičnoj vrpci, postavljanje na ručnu mlaznicu i ponovno skidanje je dečja igra. Vrpca takođe osigurava da navlaka bude sigurno pričvršćena na ručnu mlaznicu tokom čišćenja.
Obeležja i prednosti
Vrhunska mikrovlakna
- Optimalno odvajanje nečistoće i visoka moć upijanja nečistoće za temeljne rezultate čišćenja na svim tvrdim površinama.
- Moguće je mašinsko pranje na 60 °C. Ne koristiti omekšivače.
Navlaka s gumenom trakom
- Za jednostavno stavljanje i skidanje navlake.
- Nema pomeranja navlake kod čišćenja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|bela
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|205 x 90 x 10
Kompatibilni uređaji
Područja primene
- Tuš-kabina / kada
- Ploče za kuvanje
- Izduvne kape
- Frižider (iznutra / spolja)
- Unutrašnji delovi ormara, fioke
- Nerđajući čelik