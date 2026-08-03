Hand nozzle

Komplet koji sadrži dve navlake za ručnu mlaznicu. Navlake su napravljene od vrhunskih mikrovlakana – za otpuštanje i sakupljanje još više prljavštine.

Dve vrhunske navlake od mikrovlakana uključene u komplet čine ručnu mlaznicu još efikasnijom u otpuštanju i sakupljanju prljavštine i masnoće. Idealno za posebno tešku i tvrdokornu prljavštinu u kupatilima i kuhinjama. Čak se i teška zaprljanost na ploči za kuvanje može ukloniti bez napora. Zahvaljujući integrisanoj elastičnoj vrpci, postavljanje na ručnu mlaznicu i ponovno skidanje je dečja igra. Vrpca takođe osigurava da navlaka bude sigurno pričvršćena na ručnu mlaznicu tokom čišćenja.

Obeležja i prednosti
Vrhunska mikrovlakna
  • Optimalno odvajanje nečistoće i visoka moć upijanja nečistoće za temeljne rezultate čišćenja na svim tvrdim površinama.
  • Moguće je mašinsko pranje na 60 °C. Ne koristiti omekšivače.
Navlaka s gumenom trakom
  • Za jednostavno stavljanje i skidanje navlake.
  • Nema pomeranja navlake kod čišćenja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja bela
Težina sa ambalažom (kg) 0,1
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 205 x 90 x 10
Područja primene
  • Tuš-kabina / kada
  • Ploče za kuvanje
  • Izduvne kape
  • Frižider (iznutra / spolja)
  • Unutrašnji delovi ormara, fioke
  • Nerđajući čelik