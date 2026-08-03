Dve vrhunske navlake od mikrovlakana uključene u komplet čine ručnu mlaznicu još efikasnijom u otpuštanju i sakupljanju prljavštine i masnoće. Idealno za posebno tešku i tvrdokornu prljavštinu u kupatilima i kuhinjama. Čak se i teška zaprljanost na ploči za kuvanje može ukloniti bez napora. Zahvaljujući integrisanoj elastičnoj vrpci, postavljanje na ručnu mlaznicu i ponovno skidanje je dečja igra. Vrpca takođe osigurava da navlaka bude sigurno pričvršćena na ručnu mlaznicu tokom čišćenja.