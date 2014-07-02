Blagodatan ne samo za alergične i osobe s posebno visokim higijenskim zahtevima: visokoefikasni filter HEPA 12 (EN1822:1998) pouzdano zadržava polen, spore gljivica, bakterije i grinje, te tako osigurava savršenu čistoću. Vazduh koji izlazi iz visokoefikasnog filtera znatno je čišći i svežiji od vazduha u prostoriji. U brojkama: sigurno zadržava 99,9% svih čestica veličine iznad 0,3 µm koje izazivaju alergiju. Visokoefikasni filter HEPA 12 (EN1822:1998) odgovara modelima VC 6100, VC 6200 i VC 6300.