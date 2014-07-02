HEPA 12 filter*
Visokoefikasni filter HEPA 12 (EN1822:1998) pouzdano zadržava polen, spore gljivica, bakterije i grinje. Pouzdano filtrira 99,9% svih čestica iznad 0,3 µm. *(EN1822:1998)
Blagodatan ne samo za alergične i osobe s posebno visokim higijenskim zahtevima: visokoefikasni filter HEPA 12 (EN1822:1998) pouzdano zadržava polen, spore gljivica, bakterije i grinje, te tako osigurava savršenu čistoću. Vazduh koji izlazi iz visokoefikasnog filtera znatno je čišći i svežiji od vazduha u prostoriji. U brojkama: sigurno zadržava 99,9% svih čestica veličine iznad 0,3 µm koje izazivaju alergiju. Visokoefikasni filter HEPA 12 (EN1822:1998) odgovara modelima VC 6100, VC 6200 i VC 6300.
Obeležja i prednosti
Pogodan za Kärcher usisivač za suvo usisavanje VC 6 / VC 6 Premium i starije uređaje VC 6.xxx
Pouzdano filtrira najmanje 99,5 svih čestica
Idealno za alergičare
Preporuka: Zamena najmanje jedanput godišnje
Specifikacije
Tehnički podaci
|Količina (Kom)
|1
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|0,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|140 x 101 x 46
Područja primene
- Suva prljavština