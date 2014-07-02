HEPA 12 filter*

Visokoefikasni filter HEPA 12 (EN1822:1998) pouzdano zadržava polen, spore gljivica, bakterije i grinje. Pouzdano filtrira 99,9% svih čestica iznad 0,3 µm. *(EN1822:1998)

Blagodatan ne samo za alergične i osobe s posebno visokim higijenskim zahtevima: visokoefikasni filter HEPA 12 (EN1822:1998) pouzdano zadržava polen, spore gljivica, bakterije i grinje, te tako osigurava savršenu čistoću. Vazduh koji izlazi iz visokoefikasnog filtera znatno je čišći i svežiji od vazduha u prostoriji. U brojkama: sigurno zadržava 99,9% svih čestica veličine iznad 0,3 µm koje izazivaju alergiju. Visokoefikasni filter HEPA 12 (EN1822:1998) odgovara modelima VC 6100, VC 6200 i VC 6300.

Obeležja i prednosti
Pogodan za Kärcher usisivač za suvo usisavanje VC 6 / VC 6 Premium i starije uređaje VC 6.xxx
Pouzdano filtrira najmanje 99,5 svih čestica
Idealno za alergičare
Preporuka: Zamena najmanje jedanput godišnje
Specifikacije

Tehnički podaci

Količina (Kom) 1
Boja crna
Težina (kg) 0,1
Težina sa ambalažom (kg) 0,1
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 140 x 101 x 46
Kompatibilni uređaji
Područja primene
  • Suva prljavština