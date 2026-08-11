HEPA 13 filter DS 5500/ DS 5600 mediclean

Visokoefikasni filter HEPA 13 pouzdano zadržava polen, spore gljivica, bakterije i grinje.

Visokoefikasni filter HEPA 13 ima posebno efikasan dihtung. Zbog toga pouzdano zadržava polen, spore gljivica, bakterije i grinje. Filtrira 99,99% svih čestica veličine iznad 0,3 µm.

Obeležja i prednosti
Odgovara Kärcher usisivačima s vodenim filterom DS 5500 i DS 5600.
Pouzdano filtriranje polena, spora gljivica, bakterija i grinja, koji izazivaju alergije
Brza i jednostavna zamena
Specifikacije

Tehnički podaci

Količina (Kom) 1
Boja bela
Težina (kg) 0,1
Težina sa ambalažom (kg) 0,2
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 165 x 112 x 55
Kompatibilni uređaji