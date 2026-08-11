HEPA 13 filter DS 5500/ DS 5600 mediclean
Visokoefikasni filter HEPA 13 pouzdano zadržava polen, spore gljivica, bakterije i grinje.
Visokoefikasni filter HEPA 13 ima posebno efikasan dihtung. Zbog toga pouzdano zadržava polen, spore gljivica, bakterije i grinje. Filtrira 99,99% svih čestica veličine iznad 0,3 µm.
Obeležja i prednosti
Odgovara Kärcher usisivačima s vodenim filterom DS 5500 i DS 5600.
Pouzdano filtriranje polena, spora gljivica, bakterija i grinja, koji izazivaju alergije
Brza i jednostavna zamena
Specifikacije
Tehnički podaci
|Količina (Kom)
|1
|Boja
|bela
|Težina (kg)
|0,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,2
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|165 x 112 x 55