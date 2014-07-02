HEPA filter

Visokoefikasni HEPA filter (EN1822:1998) pouzdano zadržava polen, spore gljivica, bakterije i izlučevine grinja. Zaustavlja 99,9 odsto svih čestica veličine preko 0,3 µm.

Pomoć za alergičare i idealno za sve koji vole čist vazduh: visokoefikasni HEPA filter (EN1822:1998) pouzdano zadržava polen, spore gljivica, bakterije i izlučevine grinja. Visokoefikasni filter garantuje pouzdanu filtraciju alergena i prašine, te osigurava savršenu čistoću. Izduvni vazduh je čistiji od vazduha u prostoriji. Zaustavlja 99,9 odsto svih čestica veličine preko 0,3 µm. Idealno rešenje za osobe s posebno visokim higijenskim zahtevima.

Obeležja i prednosti
Visokoefikasno filtriranje
  • Pouzdano zadržava polen, spore gljivica, bakterije i izlučevine grinja.
  • Pouzdano filtriranje alergena i prašine.
Idealno za alergičare
  • 99,9 % svih alergenskih čestica preko 0,3 µm se zadržava.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja crna
Težina (kg) 0,1
Težina sa ambalažom (kg) 0,1
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 158 x 105 x 22
Kompatibilni uređaji