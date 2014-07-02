HEPA filter
Visokoefikasni HEPA filter (EN1822:1998) pouzdano zadržava polen, spore gljivica, bakterije i izlučevine grinja. Zaustavlja 99,9 odsto svih čestica veličine preko 0,3 µm.
Pomoć za alergičare i idealno za sve koji vole čist vazduh: visokoefikasni HEPA filter (EN1822:1998) pouzdano zadržava polen, spore gljivica, bakterije i izlučevine grinja. Visokoefikasni filter garantuje pouzdanu filtraciju alergena i prašine, te osigurava savršenu čistoću. Izduvni vazduh je čistiji od vazduha u prostoriji. Zaustavlja 99,9 odsto svih čestica veličine preko 0,3 µm. Idealno rešenje za osobe s posebno visokim higijenskim zahtevima.
Obeležja i prednosti
Visokoefikasno filtriranje
- Pouzdano zadržava polen, spore gljivica, bakterije i izlučevine grinja.
- Pouzdano filtriranje alergena i prašine.
Idealno za alergičare
- 99,9 % svih alergenskih čestica preko 0,3 µm se zadržava.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|0,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|158 x 105 x 22