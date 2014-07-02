Pomoć za alergičare i idealno za sve koji vole čist vazduh: visokoefikasni HEPA filter (EN1822:1998) pouzdano zadržava polen, spore gljivica, bakterije i izlučevine grinja. Visokoefikasni filter garantuje pouzdanu filtraciju alergena i prašine, te osigurava savršenu čistoću. Izduvni vazduh je čistiji od vazduha u prostoriji. Zaustavlja 99,9 odsto svih čestica veličine preko 0,3 µm. Idealno rešenje za osobe s posebno visokim higijenskim zahtevima.