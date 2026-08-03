HEPA higijenski filter*
Zahvaljujući HEPA higijenskom filteru (EN 1822:1998) izduvni vazduh iz usisivača je čistiji od vazduha u prostoriji. Preporučuje se menjanje jednom godišnje.
HEPA higijenski filter (EN 1822:1998) pouzdano i sigurno filtrira najsitnije nečistoće, kao na primer polen ili čestice koje izazivaju alergije. Pri tome je toliko temeljan da je izduvni vazduh iz usisivača čistiji od vazduha u prostoriji u kojoj upravo radite. Preporučujemo menjanje filtera jednom godišnje.
Obeležja i prednosti
Odgovara Kärcher kompaktnim usisivačima VC 5
Pouzdano filtrira najsitniju prašinu, kao što su, recimo, polen i čestice koje izazivaju alergije
Vazduh koji izlazi iz usisivača je čistiji od vazduha u prostoriji
Filter bi trebalo menjati jednom godišnje
Specifikacije
Tehnički podaci
|Količina (Kom)
|1
|Boja
|crna
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|85 x 75 x 46
Područja primene
- Suva prljavština