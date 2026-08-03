HEPA higijenski filter*

Zahvaljujući HEPA higijenskom filteru (EN 1822:1998) izduvni vazduh iz usisivača je čistiji od vazduha u prostoriji. Preporučuje se menjanje jednom godišnje.

HEPA higijenski filter (EN 1822:1998) pouzdano i sigurno filtrira najsitnije nečistoće, kao na primer polen ili čestice koje izazivaju alergije. Pri tome je toliko temeljan da je izduvni vazduh iz usisivača čistiji od vazduha u prostoriji u kojoj upravo radite. Preporučujemo menjanje filtera jednom godišnje.

Obeležja i prednosti
Odgovara Kärcher kompaktnim usisivačima VC 5
Pouzdano filtrira najsitniju prašinu, kao što su, recimo, polen i čestice koje izazivaju alergije
Vazduh koji izlazi iz usisivača je čistiji od vazduha u prostoriji
Filter bi trebalo menjati jednom godišnje
Specifikacije

Tehnički podaci

Količina (Kom) 1
Boja crna
Težina sa ambalažom (kg) 0,1
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 85 x 75 x 46
Kompatibilni uređaji
Područja primene
  • Suva prljavština