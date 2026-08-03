HEPA higijenski filter (EN 1822:1998) pouzdano i sigurno filtrira najsitnije nečistoće, kao na primer polen ili čestice koje izazivaju alergije. Pri tome je toliko temeljan da je izduvni vazduh iz usisivača čistiji od vazduha u prostoriji u kojoj upravo radite. Preporučujemo menjanje filtera jednom godišnje.