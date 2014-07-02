High-End-HD-pištolj
High-End pištolj za raspršivanje sa podesivim protokom. Mali gubici pritiska vode i pri protoku od 2500 l/h. Robustnost i izdržljivost namenjeni profesionalnoj upotrebi. Materijal koji je bezbedan za prehrambene proizvode i otporan na slanu vodu čini ga pogodnim za korišćenje u proizvodnji i preradi hrane. Priključak za visokopritisna creva M 22 x 1,5.
Robustan i izdržljiv High-End pištolj sa okidačem napravljen od materijala otpornog na morsku vodu i bezbednog za profesionalnu upotrebu, npr. u prehrambenoj industriji. Sa podesivim protokom bez gubitka pritiska, čak i pri potrošnji od 2500 l/h. Spojnica za visokopritisno crevo M 22 x 1,5.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Temperature (°C)
|max. 155
|Maks. pritisak (bar)
|300
|Priključni navoj
|M22 x 1,5
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina sa ambalažom (kg)
|1