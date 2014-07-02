High-End-HD-pištolj Food
High-End-ručni pištolj za prskanje sa optimizovanim protokom. Nizak gubitak pritiska čak i kod zapremine vode do 2500 l / h. Robusnost i dugovečnost za profesionalnu upotrebu. Materijali slični hrani i otporni na morsku vodu nude najbolje uslove za upotrebu u Food-trgovini i industriji. Priključak za HD creva M 22 x 1.5.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Temperature (°C)
|max. 155
|Maks. pritisak (bar)
|300
|Priključni navoj
|M22 x 1,5
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina sa ambalažom (kg)
|1