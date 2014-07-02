High-End-HD-pištolj Food

High-End-ručni pištolj za prskanje sa optimizovanim protokom. Nizak gubitak pritiska čak i kod zapremine vode do 2500 l / h. Robusnost i dugovečnost za profesionalnu upotrebu. Materijali slični hrani i otporni na morsku vodu nude najbolje uslove za upotrebu u Food-trgovini i industriji. Priključak za HD creva M 22 x 1.5.

Specifikacije

Tehnički podaci

Temperature (°C) max. 155
Maks. pritisak (bar) 300
Priključni navoj M22 x 1,5
Boja tamnosiva boja
Težina sa ambalažom (kg) 1