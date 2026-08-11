High-End HD pištolj s okidačem
Robustan, izdržljiv vrhunski pištolj za raspršivanje za upotrebu u prehrambenom sektoru i industriji. Čak i pri protoku vode od 2500 l/h, gubitak pritiska je vrlo mali.
Zahvaljujući materijalima odobrenim za kontakt sa hranom i otpornim na morsku vodu, idealan je za profesionalnu upotrebu u prehrambenom sektoru i industriji. Vrhunski pištolj za raspršivanje odlikuje se izuzetno malim gubitkom pritiska čak i pri velikim količinama vode od 2500 litara na sat. Veoma robustan i izdržljiv, sa novim, inovativnim, brzim i robusnim EASY!Lock spojnicama.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Temperature (°C)
|max. 155
|Maks. pritisak (bar)
|300
|Priključni navoj
|EASY!Lock
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,9