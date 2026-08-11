High-End HD pištolj s okidačem

Robustan, izdržljiv vrhunski pištolj za raspršivanje za upotrebu u prehrambenom sektoru i industriji. Čak i pri protoku vode od 2500 l/h, gubitak pritiska je vrlo mali.

Zahvaljujući materijalima odobrenim za kontakt sa hranom i otpornim na morsku vodu, idealan je za profesionalnu upotrebu u prehrambenom sektoru i industriji. Vrhunski pištolj za raspršivanje odlikuje se izuzetno malim gubitkom pritiska čak i pri velikim količinama vode od 2500 litara na sat. Veoma robustan i izdržljiv, sa novim, inovativnim, brzim i robusnim EASY!Lock spojnicama.

Specifikacije

Tehnički podaci

Temperature (°C) max. 155
Maks. pritisak (bar) 300
Priključni navoj EASY!Lock
Težina sa ambalažom (kg) 0,9