Zahvaljujući materijalima odobrenim za kontakt sa hranom i otpornim na morsku vodu, idealan je za profesionalnu upotrebu u prehrambenom sektoru i industriji. Vrhunski pištolj za raspršivanje odlikuje se izuzetno malim gubitkom pritiska čak i pri velikim količinama vode od 2500 litara na sat. Veoma robustan i izdržljiv, sa novim, inovativnim, brzim i robusnim EASY!Lock spojnicama.