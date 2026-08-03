High pressure hose pipe cleaning DN6 14M

Fleksibilno crevo visokog pritiska (dn 6) dužine 30 m za čišćenje cevi (navojni priključak za mlaznicu r 1/8).

Specifikacije

Tehnički podaci

Maks. pritisak (bar) 140
Priključni navoj M22 x 1,5
Dužina (m) 30
Težina sa ambalažom (kg) 2,6
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