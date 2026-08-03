Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa

Crevo za čišćenje cevi od 20 metara je izuzetno fleksibilno crevo pod visokim pritiskom za čišćenje unutrašnjosti cevi (navojni priključak za mlaznicu r 1/8).

Obeležja i prednosti
Naročito fleksibilno PVC-kompresorskoo crevo
  • Minimalna težina i optimalno rukovanje.
  • Otpornost na pritisak do 120 bar.
Priključak: 1/8"
  • Kompatibilnost sa mlaznicama za čišćenje cevi.
Specifikacije

Tehnički podaci

Maks. pritisak (bar) 140
Priključni navoj EASY!Lock
Dužina (m) 20
Težina sa ambalažom (kg) 1,9
Pronađi delove

Pronađite delove i šeme za vašu Kärcher opremu za čišćenje. Izaberite „Pronađi delove” (Find Parts) da započnete pretragu ili kontaktirajte svog ovlašćenog Kärcher distributera ili prodavca.