Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa
Fleksibilno crevo visokog pritiska (dn 6) dužine 30 m za čišćenje cevi (navojni priključak za mlaznicu r 1/8).
Obeležja i prednosti
Naročito fleksibilno PVC-kompresorskoo crevo
- Minimalna težina i optimalno rukovanje.
- Otpornost na pritisak do 120 bar.
Priključak: 1/8"
- Kompatibilnost sa mlaznicama za čišćenje cevi.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Maks. pritisak (bar)
|140
|Priključni navoj
|EASY!Lock
|Dužina (m)
|30
|Težina sa ambalažom (kg)
|2,6
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