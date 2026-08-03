Hy-Protect filter

Hy-Protect ultrafilter predstavlja treću fazu filtriranja od ukupno četiri koje ima naš Kärcher WPC 120 UF sistem vodenih filtera.

Hy-Protect ultrafilter pouzdano zadržava bakterije, viruse i mikroplastiku čije su čestice veće od 0,1 µm. Ultrafilter predstavlja treću fazu filtriranja od ukupno četiri koje ima naš Kärcher WPC 120 UF sistem vodenih filtera.

Specifikacije

Tehnički podaci

Težina bez pribora (kg) 0,4
Težina sa ambalažom (kg) 0,5
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 71 x 71 x 272
Kompatibilni uređaji
Područja primene
  • Pijaća voda