Hy-Protect filter
Hy-Protect ultrafilter predstavlja treću fazu filtriranja od ukupno četiri koje ima naš Kärcher WPC 120 UF sistem vodenih filtera.
Hy-Protect ultrafilter pouzdano zadržava bakterije, viruse i mikroplastiku čije su čestice veće od 0,1 µm. Ultrafilter predstavlja treću fazu filtriranja od ukupno četiri koje ima naš Kärcher WPC 120 UF sistem vodenih filtera.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Težina bez pribora (kg)
|0,4
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,5
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|71 x 71 x 272
Područja primene
- Pijaća voda