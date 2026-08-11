eco!Booster je pogodan za kärcher kompresorske čistače sa hladnom i toplom vodom (do 85 °c), kompatibilan je sa EASY!Lock priključkom i ima veličinu mlaznice 040. u poređenju sa kärcher snažnom mlaznicom, pruža impresivnih 50 odsto veći površinski učinak. povećana širina mlaza osigurava smanjenu potrošnju energije i vode, a samim tim i bolju efikasnost. idealan je za čišćenje osetljivih površina kao što su malterisane fasade ili drveni zidovi. revolucionarni koncept mlaznice usmerava vodeni tok uz pomoć vazduha koji se uvlači u sistem. ovo omogućava brze i impresivne rezultate čišćenja, što je posebno ključno za sektore kao što su građevinarstvo ili pranje vozila.