HydroBooster JET TR 040 Professional
eco!Booster sa 50% većim površinskim učinkom u poređenju sa kärcher snažnom mlaznicom; idealan za osetljive površine. za kompresorske čistače sa hladnom i toplom vodom (veličina mlaznice 040).
eco!Booster je pogodan za kärcher kompresorske čistače sa hladnom i toplom vodom (do 85 °c), kompatibilan je sa EASY!Lock priključkom i ima veličinu mlaznice 040. u poređenju sa kärcher snažnom mlaznicom, pruža impresivnih 50 odsto veći površinski učinak. povećana širina mlaza osigurava smanjenu potrošnju energije i vode, a samim tim i bolju efikasnost. idealan je za čišćenje osetljivih površina kao što su malterisane fasade ili drveni zidovi. revolucionarni koncept mlaznice usmerava vodeni tok uz pomoć vazduha koji se uvlači u sistem. ovo omogućava brze i impresivne rezultate čišćenja, što je posebno ključno za sektore kao što su građevinarstvo ili pranje vozila.
Obeležja i prednosti
50% veće performanse čišćenja u poređenju sa ravnim mlazom
- Temeljno, brzo i održivije čišćenje.
50% veća efikasnost potrošnje vode¹⁾
- Štedi vodu.
50% veća energetska efikasnost¹⁾
- Štedi energiju.
Veoma svestran u primeni
- Posebno pogodno za osetljive površine poput boje ili drveta.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Pritisak (bar)
|max. 300
|Temperature (°C)
|max. 85
|Mlazna veličina ( )
|40
|Priključni navoj
|EASY!Lock
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,5
¹⁾ na osnovu mogućnosti čišćenja 50% veće površine od standardnog ravnog mlaznjaka kerher sa istom količinom energije i vode.
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Područja primene
- Čišćenje fasada
- Komunalne primene, na primer čišćenje fasada ili ograda.
- Čišćenje vozila
- Čišćenje staja za životinje u poljoprivredi
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