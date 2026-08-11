U poređenju sa kärcher snažnom mlaznicom, eco!Booster pruža za 50 odsto veći površinski učinak. idealan je za čišćenje osetljivih površina kao što su malterisane fasade ili drveni zidovi. štaviše, povećana širina mlaza donosi i veću efikasnost, što vodi do manje potrošnje energije i vode. eco!Booster je pogodan za kärcher kompresorske čistače sa hladnom i toplom vodom (do 85 °c), kompatibilan je sa EASY!Lock priključkom i ima veličinu mlaznice 045. revolucionarni koncept mlaznice uvlači vazduh kako bi usmerio vodeni tok. na taj način se vrhunski rezultati čišćenja postižu za manje vremena, što pravi značajnu razliku za ciljne grupe kao što su građevinska industrija ili pranje vozila.