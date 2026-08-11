HydroBooster JET TR 045 Professional
eco!Booster sa 50% većim površinskim učinkom u poređenju sa kärcher snažnom mlaznicom; pogodan za osetljive površine. za kompresorske čistače sa hladnom i toplom vodom (veličina mlaznice 045).
U poređenju sa kärcher snažnom mlaznicom, eco!Booster pruža za 50 odsto veći površinski učinak. idealan je za čišćenje osetljivih površina kao što su malterisane fasade ili drveni zidovi. štaviše, povećana širina mlaza donosi i veću efikasnost, što vodi do manje potrošnje energije i vode. eco!Booster je pogodan za kärcher kompresorske čistače sa hladnom i toplom vodom (do 85 °c), kompatibilan je sa EASY!Lock priključkom i ima veličinu mlaznice 045. revolucionarni koncept mlaznice uvlači vazduh kako bi usmerio vodeni tok. na taj način se vrhunski rezultati čišćenja postižu za manje vremena, što pravi značajnu razliku za ciljne grupe kao što su građevinska industrija ili pranje vozila.
Obeležja i prednosti
50% veće performanse čišćenja u poređenju sa ravnim mlazom
- Temeljno, brzo i održivije čišćenje.
50% veća efikasnost potrošnje vode¹⁾
- Štedi vodu.
50% veća energetska efikasnost¹⁾
- Štedi energiju.
Veoma svestran u primeni
- Posebno pogodno za osetljive površine poput boje ili drveta.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Pritisak (bar)
|max. 300
|Temperature (°C)
|max. 85
|Mlazna veličina ( )
|45
|Priključni navoj
|EASY!Lock
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,5
¹⁾ na osnovu mogućnosti čišćenja 50% veće površine od standardnog ravnog mlaznjaka kerher sa istom količinom energije i vode.
Videos
Kompatibilni uređaji
Područja primene
- Čišćenje fasada
- Komunalne primene, na primer čišćenje fasada ili ograda.
- Čišćenje vozila
- Čišćenje staja za životinje u poljoprivredi
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