U poređenju sa kärcher snažnom mlaznicom, eco!Booster omogućava za 50 odsto veći površinski učinak i idealan je za čišćenje osetljivih površina kao što su malterisane fasade ili drveni zidovi. efikasnost je rezultat povećane širine mlaza i vodi do manje potrošnje energije i vode. pogodan je za kärcher kompresorske čistače sa hladnom i toplom vodom (do 85 °c), kompatibilan je sa EASY!Lock priključkom i ima veličinu mlaznice 050. uz revolucionarni koncept mlaznice, vazduh se uvlači kako bi se usmerio vodeni tok. ovo omogućava odlične rezultate čišćenja za kraće vreme, što je posebno važno u sektorima kao što su građevinarstvo ili pranje vozila.