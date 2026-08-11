HydroBooster JET TR 050 Professional

eco!Booster sa 50% većim površinskim učinkom u poređenju sa kärcher snažnom mlaznicom; idealan za osetljive površine. za kompresorske čistače sa hladnom i toplom vodom (veličina mlaznice 050).

U poređenju sa kärcher snažnom mlaznicom, eco!Booster omogućava za 50 odsto veći površinski učinak i idealan je za čišćenje osetljivih površina kao što su malterisane fasade ili drveni zidovi. efikasnost je rezultat povećane širine mlaza i vodi do manje potrošnje energije i vode. pogodan je za kärcher kompresorske čistače sa hladnom i toplom vodom (do 85 °c), kompatibilan je sa EASY!Lock priključkom i ima veličinu mlaznice 050. uz revolucionarni koncept mlaznice, vazduh se uvlači kako bi se usmerio vodeni tok. ovo omogućava odlične rezultate čišćenja za kraće vreme, što je posebno važno u sektorima kao što su građevinarstvo ili pranje vozila.

Obeležja i prednosti
50% veće performanse čišćenja u poređenju sa ravnim mlazom
  • Temeljno, brzo i održivije čišćenje.
50% veća efikasnost potrošnje vode¹⁾
  • Štedi vodu.
50% veća energetska efikasnost¹⁾
  • Štedi energiju.
Veoma svestran u primeni
  • Posebno pogodno za osetljive površine poput boje ili drveta.
Specifikacije

Tehnički podaci

Pritisak (bar) max. 300
Temperature (°C) max. 85
Mlazna veličina ( ) 50
Priključni navoj EASY!Lock
Težina sa ambalažom (kg) 0,5

¹⁾ na osnovu mogućnosti čišćenja 50% veće površine od standardnog ravnog mlaznjaka kerher sa istom količinom energije i vode.

HydroBooster JET TR 050 Professional
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Područja primene
  • Čišćenje fasada
  • Komunalne primene, na primer čišćenje fasada ili ograda.
  • Čišćenje vozila
  • Čišćenje staja za životinje u poljoprivredi
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