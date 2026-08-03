Inno Foam set
Sistem dvostruke cevi za raspršivanje pene pod visokim pritiskom (jedna za mlaz sa penom i druga za visokopritisni mlaz za ispiranje). Za čišćenje i dezinfekciju pomoću mobilnih i stacionarnih visokopritisnih i HDS čistača.
Inovativni komplet sa injektorom pene, visokopritisni sistem za mobilno i stacionarno čišćenje i dezinfekciju visokopritisnim i HDS čistačima. Dvostruka cev, jedna za mlaz sa penom i druga za visokopritisni mlaz za ispiranje. Komplet mlaznica se naručuje odvojeno.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Priključni navoj
|EASY!Lock
|Težina sa ambalažom (kg)
|2
Kompatibilni uređaji
Pribor
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