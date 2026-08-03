Inovativni komplet sa injektorom pene, visokopritisni sistem za mobilno i stacionarno čišćenje i dezinfekciju visokopritisnim i HDS čistačima. Dvostruka cev, jedna za mlaz sa penom i druga za visokopritisni mlaz za ispiranje. Visokopritisni injektor deterdženta odlikuje se preciznim ventilom za doziranje (0–5%). Komplet mlaznica se naručuje odvojeno.