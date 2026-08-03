Iron EasyFinish

Za opušteno peglanje: Kvalitetna EasyFinish pegla na paru pod pritiskom sa prilagođavanjem temperature i lake donje ploče za peglanje sa keramičkim premazom, atraktivnog crnog dizajna.

Veš ispeglan bez ijednog nabora: fina donja ploča pegle sa keramičkim premazom lako klizi preko materijala. U isto vreme, pritisak pare ostaje konstantan, što znači da peglanje traje upola kraće. Ali, nije samo pritisak razlog za to: zahvaljujući optimalnom podešavanju temperature prema svim materijalima, nema više nezgodnog ručnog okretanja prekidača, niti dosadnog sortiranja veša. Pored toga, ova kompaktna pegla privlači pažnju i izuzetno lakim rukovanjem, kao i zanimljivim dizajnom u crnoj boji.

Obeležja i prednosti
Otvori za ispust pare raspodeljeni po čitavoj površini peglanja
  • Ravnomeran ispust pare po čitavoj površini.
Optimalno prilagođavanje temperature
  • Nema ručnog podešavanja temperature jer je optimalna temperatura za peglanje različitih tkanina već podešena.
Kompaktne dimenzije proizvoda
  • Za lakše rukovanje i odlaganje.
Keramikom obložena ploča pegle
  • Značajno lakše kretanje pegle po podlozi.
Ravnomerno nanošenje pare
  • Upola kraće peglanje.
Funkcija automatskog isključivanja
  • Pegla na paru pod pritiskom se automatski isključuje nakon pet minuta – povećana bezbednost i manji račun za struju.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja crna
Težina (kg) 1,5
Težina sa ambalažom (kg) 1,9
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 258 x 120 x 124
Područja primene
  • Odevni predmeti koji su pogodni za peglanje
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