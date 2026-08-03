Veš ispeglan bez ijednog nabora: fina donja ploča pegle sa keramičkim premazom lako klizi preko materijala. U isto vreme, pritisak pare ostaje konstantan, što znači da peglanje traje upola kraće. Ali, nije samo pritisak razlog za to: zahvaljujući optimalnom podešavanju temperature prema svim materijalima, nema više nezgodnog ručnog okretanja prekidača, niti dosadnog sortiranja veša. Pored toga, ova kompaktna pegla privlači pažnju i izuzetno lakim rukovanjem, kao i zanimljivim dizajnom u crnoj boji.