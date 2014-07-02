iSolar kompresorsko crevo 10

Kvalitetno, fleksibilno kompresorsko crevo (sa gumenom membranom) za iSolar TL 10. Spoljašnji sloj raspolaže naročito dobrim osobinama u klizanju prilikom uvlačenja i izvlačenja teleskopske šipke.

Kvalitetno i fleksibilno kompresorsko crevo sa gumenom membranom namenjeno je za primene u kombinaciji sa iSolar TL 10. Spoljašnji sloj creva raspolaže naročito dobrim osobinama u klizanju - idealno za uvlačenje i izvlačenje teleskopske šipke.

Specifikacije

Tehnički podaci

Dužina teleskopske drške (m) 11,5
Ulazna temperatura (°C) max. 155
Priključni navoj M22 x 1,5
Težina sa ambalažom (kg) 2,2
Kompatibilni uređaji
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