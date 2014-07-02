iSolar kompresorsko crevo 14
Kvalitetno, fleksibilno kompresorsko crevo (sa gumenom membranom) za iSolar TL 14. Spoljašnji sloj raspolaže naročito dobrim osobinama u klizanju prilikom uvlačenja i izvlačenja teleskopske šipke.
Kvalitetno i fleksibilno kompresorsko crevo sa gumenom membranom namenjeno je za primene u kombinaciji sa iSolar TL 14. Spoljašnji sloj creva raspolaže naročito dobrim osobinama u klizanju - idealno za uvlačenje i izvlačenje teleskopske šipke.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Dužina teleskopske drške (m)
|15
|Ulazna temperatura (°C)
|max. 155
|Priključni navoj
|M22 x 1,5
|Težina sa ambalažom (kg)
|2,8
Kompatibilni uređaji
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S/ S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S/ S Plus
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus Agri
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HD 9/25 G Entry Class *EU
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 Be
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