Izduvni priključak
Izduvna cev (ovalni priključak, prečnik 157 mm) za povezivanje sa visokopritisnim čistačem na vruću vodu. sa preusmerivačem za priključak za dimne cevi maksimalnog prečnika 200 mm.
Izduvna cev sa prigušivačem za priključak na dimnu cev (adapter za hds gorionike za spajanje sa složenim sistemima).
Specifikacije
Tehnički podaci
|Prečnik (mm)
|200
|Težina sa ambalažom (kg)
|2,1
Područja primene
- Za povezivanje sistema za izduvne gasove sa stacionarnim uređajima za pranje pod visokim pritiskom sa toplom vodom