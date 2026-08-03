Komplet četki za fuge
Efikasno čišćenje spojnica bez napora, i to bez hemijskih sredstava: komplet praktičnih četki za fuge sadrži četiri kompleta crnih čekinja za fuge i savršen je za čišćenje spojeva.
Komplet četki za fuge čišćenje spojeva između pločica u kupatilu ili kuhinji čini nikad lakšim. Oblik čekinja savršeno je prilagođen fugama, tako da se punom parom uglave u fuge koje zablistaju za tili čas – i to u potpunosti bez upotrebe hemijskih sredstava.
Obeležja i prednosti
Prvoklasni materijal za čekinje
- Jednostavno odstranjivanje tvrdokornih nečistoća.
- Dug životni vek zahvaljujući sporijem trošenju četke.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|crna
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|46 x 8 x 58
Kompatibilni uređaji
Područja primene
- Teško dostupna mesta (uglovi, pukotine, praznine itd.)