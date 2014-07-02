Set krpa od prvoklasnog pamuka sa podnim krpama i navlakama za ručnu mlaznicu. Podne krpe se pričvrste na veliku podnu mlaznicu. Navlake za ručnu mlaznicu se jednostavno i komforno daju navući preko ručne mlaznice. Izdržljive frotirne krpe optimalno sakupljaju nečistoću i odlikuju se snažnim upijanjem ne ostavljajući dlačice. Najpodesnije za čišćenje poda od PVC, linoleuma, pločica i prirodnog kamena.