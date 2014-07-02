Komplet krpa od frotira

Prvoklasni set krpa od pamuka se sastoji od podnih krpa i navlaka za ručnu mlaznicu.

Set krpa od prvoklasnog pamuka sa podnim krpama i navlakama za ručnu mlaznicu. Podne krpe se pričvrste na veliku podnu mlaznicu. Navlake za ručnu mlaznicu se jednostavno i komforno daju navući preko ručne mlaznice. Izdržljive frotirne krpe optimalno sakupljaju nečistoću i odlikuju se snažnim upijanjem ne ostavljajući dlačice. Najpodesnije za čišćenje poda od PVC, linoleuma, pločica i prirodnog kamena.

Obeležja i prednosti
Podna krpa od prvoklasnog pamučnog materijala
  • Nečistoća se optimalno odvaja i sakuplja u krpi
  • Moguće je pranje u mašini 60°C
Navlaka za ručnu mlaznicu; od prvoklasnog pamučnog materijala
  • Nečistoća se optimalno odvaja i sakuplja u krpi
  • Moguće je pranje u mašini 60°C
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja bela
Težina (kg) 0,2
Težina sa ambalažom (kg) 0,3
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 265 x 65 x 200
Kompatibilni uređaji
Područja primene
  • Radne površine u kuhinji
  • Zidne pločice
  • Tuš-kabina / kada
  • Ploče za kuvanje
  • Izduvne kape
  • Frižider (iznutra / spolja)
  • Tvrdi podovi
  • Kuhinje