Komplet krpa od frotira
Prvoklasni set krpa od pamuka se sastoji od podnih krpa i navlaka za ručnu mlaznicu.
Set krpa od prvoklasnog pamuka sa podnim krpama i navlakama za ručnu mlaznicu. Podne krpe se pričvrste na veliku podnu mlaznicu. Navlake za ručnu mlaznicu se jednostavno i komforno daju navući preko ručne mlaznice. Izdržljive frotirne krpe optimalno sakupljaju nečistoću i odlikuju se snažnim upijanjem ne ostavljajući dlačice. Najpodesnije za čišćenje poda od PVC, linoleuma, pločica i prirodnog kamena.
Obeležja i prednosti
Podna krpa od prvoklasnog pamučnog materijala
- Nečistoća se optimalno odvaja i sakuplja u krpi
- Moguće je pranje u mašini 60°C
Navlaka za ručnu mlaznicu; od prvoklasnog pamučnog materijala
- Nečistoća se optimalno odvaja i sakuplja u krpi
- Moguće je pranje u mašini 60°C
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|bela
|Težina (kg)
|0,2
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,3
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|265 x 65 x 200
Područja primene
- Radne površine u kuhinji
- Zidne pločice
- Tuš-kabina / kada
- Ploče za kuvanje
- Izduvne kape
- Frižider (iznutra / spolja)
- Tvrdi podovi
- Kuhinje