Komplet mlaznica za jedinicu za mokri postupak 060

Komplet mlaznica za uređaj s mlaznicom za mokro peskarenje i umetkom mlaznice. Za najbolje performanse uređaja za mokro peskarenje Kärcher. Samo u spoju s uređajem 4.762-010/-022.

Ovaj komplet mlaznica poboljšava performanse Kärcherovog nastavka za mokro peskarenje. Sadrži mlaznicu za mokro peskarenje i umetak mlaznice. Samo u kombinaciji s nastavkom za mokro peskarenje 4.762-010/-022.

Specifikacije

Tehnički podaci

Priključni navoj M22 x 1,5
Težina sa ambalažom (kg) 0,4
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