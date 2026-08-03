Komplet mlaznica za jedinicu za mokri postupak 100
Komplet s mlaznicom za mokro peskarenje i umetkom mlaznice (zavisno od tipa). Za najbolji učinak nastavka za mokro peskarenje. Samo u spoju s nastavkom za mokro peskarenje 4.762-010/-022.
Ovaj komplet mlaznica poboljšava performanse Kärcherovog nastavka za mokro peskarenje. Sadrži mlaznicu za mokro peskarenje i umetak mlaznice. Samo u kombinaciji s nastavkom za mokro peskarenje 4.762-010/-022.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Priključni navoj
|M22 x 1,5
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,4
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