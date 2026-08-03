Komplet zamenskih O-prstena
Komplet zamenskih O-prstena za menjanje O-prstena na različitom priboru parnih čistača.
Komplet zamenskih O-prstena za menjanje O-prstena na različitom priboru parnih čistača. Uklj. sigurnosni zatvarač, mlaznicu s tačkastim mlazom, produžetak, parno crevo i priključak za peglu. Koristan komplet zamenskih delova za užitak čišćenja bez prekida.
Obeležja i prednosti
Gumeni O-prsteni
- Za zamenu u slučaju istrošenosti ili gubitka zaptivača različitog pribora parnog čistača
- Za zaptivanje između mlaznica
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|crna
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|200 x 125 x 30