Komplet zamenskih O-prstena

Komplet zamenskih O-prstena za menjanje O-prstena na različitom priboru parnih čistača.

Komplet zamenskih O-prstena za menjanje O-prstena na različitom priboru parnih čistača. Uklj. sigurnosni zatvarač, mlaznicu s tačkastim mlazom, produžetak, parno crevo i priključak za peglu. Koristan komplet zamenskih delova za užitak čišćenja bez prekida.

Obeležja i prednosti
Gumeni O-prsteni
  • Za zamenu u slučaju istrošenosti ili gubitka zaptivača različitog pribora parnog čistača
  • Za zaptivanje između mlaznica
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja crna
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 200 x 125 x 30