Kratak injektor

Za pričvršćivanje kompresorskih mlaznica i delova pribora direktno na kompresorski pištolj (sa navojnicom za mlaznicu) Nije kompatibilan sa trostrukim mlaznicama.

Specifikacije

Tehnički podaci

Priključni navoj EASY!Lock
Težina sa ambalažom (kg) 0,3
Kompatibilni uređaji
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