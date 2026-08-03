Plastična DN 35 krivina za usisivače za mokro i suvo usisavanje sa usisnim crevima koja imaju priključnu 1.0 obujmicu i tako generalno kompatibilna sa usisivačima proizvedenim do 2016. godine. Kraj za pribor takođe ima konusni priključak, koji se može koristiti za spajanje sa usisnom cevi ili usisnim mlaznicama.