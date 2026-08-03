Krivina, NT, DN 35, plastična, obujmica 1.0 na kraju za crevo, konus na kraju za pribor
DN 35 plastična krivina za usisivače za mokro i suvo usisavanje. Opremljena priključnom obujmicom 1.0 na kraju za crevo i konusnim priključkom na kraju za pribor.
Plastična DN 35 krivina za usisivače za mokro i suvo usisavanje sa usisnim crevima koja imaju priključnu 1.0 obujmicu i tako generalno kompatibilna sa usisivačima proizvedenim do 2016. godine. Kraj za pribor takođe ima konusni priključak, koji se može koristiti za spajanje sa usisnom cevi ili usisnim mlaznicama.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Količina (Kom)
|1
|Standardna nominalna širina ( )
|ID 35
|Materijal
|Plastika
|Priključak na strani pribora
|Konus
|Priključak za usisno crevo¹⁾
|Obujmica 1.0
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|0,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|245 x 70 x 50