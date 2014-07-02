Krivina s regulatorom protoka, T/NT, DN 32, plastična, antistatička, obujmica 1.0 na kraju za crevo, konus na kraju za pribor

DN 32 antistatička plastična krivina s regulatorom protoka za suve usisivače i usisivače za mokro i suvo usisavanje. Obujmica 1.0 na kraju za crevo, konusni priključak na kraju za pribor.

Zahvaljujući antistatičkim svojstvima, DN 32 plastična krivina smanjuje elektrostatički naboj tokom usisavanja, dok integrisani regulator protoka ublažava sile klizanja tokom čišćenja debelih ili veoma gustih tekstilnih podnih obloga. Krivina ima priključnu 1.0 obujmicu na kraju za crevo i tako je generalno kompatibilna sa usisivačima za morko i suvo usisavanje proizvedenim do 2016. godine. Kraj za pribor takođe ima konusni priključak, koji se može koristiti za spajanje sa usisnom cevi ili usisnim mlaznicama.

Specifikacije

Tehnički podaci

Količina (Kom) 1
Standardna nominalna širina ( ) ID 32
Materijal Plastika
Izvedba Antistatična
Priključak na strani pribora Konus
Priključak za usisno crevo¹⁾ Obujmica 1.0
Boja crna
Težina (kg) 0,1
Težina sa ambalažom (kg) 0,1
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 290 x 75 x 50