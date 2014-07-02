Krivina s regulatorom protoka, T/NT, DN 32, plastična, antistatička, obujmica 1.0 na kraju za crevo, konus na kraju za pribor
DN 32 antistatička plastična krivina s regulatorom protoka za suve usisivače i usisivače za mokro i suvo usisavanje. Obujmica 1.0 na kraju za crevo, konusni priključak na kraju za pribor.
Zahvaljujući antistatičkim svojstvima, DN 32 plastična krivina smanjuje elektrostatički naboj tokom usisavanja, dok integrisani regulator protoka ublažava sile klizanja tokom čišćenja debelih ili veoma gustih tekstilnih podnih obloga. Krivina ima priključnu 1.0 obujmicu na kraju za crevo i tako je generalno kompatibilna sa usisivačima za morko i suvo usisavanje proizvedenim do 2016. godine. Kraj za pribor takođe ima konusni priključak, koji se može koristiti za spajanje sa usisnom cevi ili usisnim mlaznicama.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Količina (Kom)
|1
|Standardna nominalna širina ( )
|ID 32
|Materijal
|Plastika
|Izvedba
|Antistatična
|Priključak na strani pribora
|Konus
|Priključak za usisno crevo¹⁾
|Obujmica 1.0
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|0,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|290 x 75 x 50