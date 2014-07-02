Zahvaljujući antistatičkim svojstvima, DN 32 plastična krivina smanjuje elektrostatički naboj tokom usisavanja, dok integrisani regulator protoka ublažava sile klizanja tokom čišćenja debelih ili veoma gustih tekstilnih podnih obloga. Krivina ima priključnu 1.0 obujmicu na kraju za crevo i tako je generalno kompatibilna sa usisivačima za morko i suvo usisavanje proizvedenim do 2016. godine. Kraj za pribor takođe ima konusni priključak, koji se može koristiti za spajanje sa usisnom cevi ili usisnim mlaznicama.