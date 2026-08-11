KV 4 komplet krpa
Kombinovani komplet visokih performansi koji čine krpa za ribanje, krpa za pločice i meka krpa. Može se lako pričvrstiti na baterijski vibrirajući brisač KV 4 pomoću čičak-trake. Idealno za svaku površinu.
Optimalno čišćenje: Kombinovani komplet koji čini krpa za ribanje, krpa za pločice i meka krpa sadrži odgovarajući proizvod za svaku površinu. Krpe se lako mogu pričvrstiti na baterijski vibrirajući brisač KV 4 pomoću čičak-trake. Ovim kompletom možete čistiti blaga i teška zaprljanja, kao i osetljive i robusne površine. Ostale prednosti: Krpe su perive i stoga se mogu ponovo koristiti odmah nakon čišćenja.
Obeležja i prednosti
Jednostavno postavljanje i skidanje
Perivo
- Može se prati na 60 °C, za višekratnu upotrebu.
Specijalne krpe za brisanje
- Savršene za sve površine.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Količina (Kom)
|3
|Boja
|bela
|Težina (kg)
|0,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|261 x 106 x 12
Područja primene
- Površine otporne na grebanje
- Osetljive površine