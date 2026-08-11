Optimalno čišćenje: Kombinovani komplet koji čini krpa za ribanje, krpa za pločice i meka krpa sadrži odgovarajući proizvod za svaku površinu. Krpe se lako mogu pričvrstiti na baterijski vibrirajući brisač KV 4 pomoću čičak-trake. Ovim kompletom možete čistiti blaga i teška zaprljanja, kao i osetljive i robusne površine. Ostale prednosti: Krpe su perive i stoga se mogu ponovo koristiti odmah nakon čišćenja.