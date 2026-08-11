KV 4 krpe za pločice

Krpa za pločice je savršena za nečistoće na pločicama i urezima i spojevima zahvaljujući abrazivnim i upijajućim vlaknima. Može se lako pričvrstiti na baterijski vibrirajući brisač KV 4 pomoću čičak-trake.

Krpa za pločice KV 4 lako se može pričvrstiti na baterijski vibrirajući brisač KV 4 pomoću čičak-trake. Zahvaljujući pametnoj kombinaciji abrazivnih i upijajućih vlakana prljavština se optimalno rastvara i upija. Isturena i abrazivna vlakna prilagođavaju se površini te brzo i bez ostataka sa pločica i iz proreza i sastava uklanjaju upornu prljavštinu, poput zaostale sapunice.

Obeležja i prednosti
Čičak sistem
Perivo
  • Može se prati na 60 °C, za višekratnu upotrebu.
Isturena, abrazivna vlakna
  • Savršeno čišćenje proreza i spojeva.
Specifikacije

Tehnički podaci

Količina (Kom) 2
Boja bela
Težina sa ambalažom (kg) 0,1
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 261 x 106 x 12
Područja primene
  • Pločice