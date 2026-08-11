KV 4 krpe za pločice
Krpa za pločice je savršena za nečistoće na pločicama i urezima i spojevima zahvaljujući abrazivnim i upijajućim vlaknima. Može se lako pričvrstiti na baterijski vibrirajući brisač KV 4 pomoću čičak-trake.
Krpa za pločice KV 4 lako se može pričvrstiti na baterijski vibrirajući brisač KV 4 pomoću čičak-trake. Zahvaljujući pametnoj kombinaciji abrazivnih i upijajućih vlakana prljavština se optimalno rastvara i upija. Isturena i abrazivna vlakna prilagođavaju se površini te brzo i bez ostataka sa pločica i iz proreza i sastava uklanjaju upornu prljavštinu, poput zaostale sapunice.
Obeležja i prednosti
Čičak sistem
Perivo
- Može se prati na 60 °C, za višekratnu upotrebu.
Isturena, abrazivna vlakna
- Savršeno čišćenje proreza i spojeva.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Količina (Kom)
|2
|Boja
|bela
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|261 x 106 x 12
Područja primene
- Pločice