Krpa za pločice KV 4 lako se može pričvrstiti na baterijski vibrirajući brisač KV 4 pomoću čičak-trake. Zahvaljujući pametnoj kombinaciji abrazivnih i upijajućih vlakana prljavština se optimalno rastvara i upija. Isturena i abrazivna vlakna prilagođavaju se površini te brzo i bez ostataka sa pločica i iz proreza i sastava uklanjaju upornu prljavštinu, poput zaostale sapunice.