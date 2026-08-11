KV 4 krpe za ribanje

Lako, brzo i efikasno: Krpa za ribanje može se lako pričvrstiti na baterijski vibrirajući brisač KV 4 pomoću čičak-trake i njome ukloniti uporna prljavština sa robusnih površina.

Krpa za ribanje KV 4 posebno uspešno uklanja uporne nečistoće sa robustnih površina zahvaljujući svojim visokokvalitetnim abrazivnim vlaknima. Ovo se odnosi na površine otporne na grebanje, kao što su štednjaci, pećnice, roštilji, prozori i pločice. Krpa se lako može pričvrstiti na baterijski vibrirajući brisač KV 4 pomoću čičak-trake. Krpa za ribanje se teško cepa, periva je i može se koristiti odmah nakon čišćenja.

Obeležja i prednosti
Čičak sistem
  • Jednostavno postavljanje i skidanje.
Perivo
  • Može se prati na 60 °C, za višekratnu upotrebu.
Abrazivna vlakna
  • Brzo rastvaranje nečistoća.
Specifikacije

Tehnički podaci

Količina (Kom) 2
Boja bela
Težina sa ambalažom (kg) 0,1
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 261 x 106 x 8
Područja primene
  • Površine otporne na grebanje
  • Prozori i staklene površine
  • Radne površine u kuhinji
  • Tuš-kabina / kada