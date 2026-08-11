Krpa za ribanje KV 4 posebno uspešno uklanja uporne nečistoće sa robustnih površina zahvaljujući svojim visokokvalitetnim abrazivnim vlaknima. Ovo se odnosi na površine otporne na grebanje, kao što su štednjaci, pećnice, roštilji, prozori i pločice. Krpa se lako može pričvrstiti na baterijski vibrirajući brisač KV 4 pomoću čičak-trake. Krpa za ribanje se teško cepa, periva je i može se koristiti odmah nakon čišćenja.