Optimalno čišćenje: Meka krpa KV 4 čisti veoma nežno, a njena fina vlakna ne otpadaju. Krpa se lako može pričvrstiti na baterijski vibrirajući brisač KV 4 pomoću čičak-trake. Savršena za čišćenje površina osetljivih na grebanje poput kuhinjskih frontova, drveta i ekrana.