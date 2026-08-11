KV 4 meke krpe

Meka krpa KV 4 veoma je nežna i savršena je za blaga zaprljanja osetljivih površina. Može se lako pričvrstiti na baterijski vibrirajući brisač KV 4 pomoću čičak-trake.

Optimalno čišćenje: Meka krpa KV 4 čisti veoma nežno, a njena fina vlakna ne otpadaju. Krpa se lako može pričvrstiti na baterijski vibrirajući brisač KV 4 pomoću čičak-trake. Savršena za čišćenje površina osetljivih na grebanje poput kuhinjskih frontova, drveta i ekrana.

Obeležja i prednosti
Čičak sistem
  • Jednostavno postavljanje i skidanje.
Perivo
  • Može se prati na 60 °C, za višekratnu upotrebu.
Specifikacije

Tehnički podaci

Količina (Kom) 2
Boja bela
Težina sa ambalažom (kg) 0,1
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 261 x 106 x 6
Područja primene
  • Osetljive površine