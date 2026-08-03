Longlife crevo visokog pritiska, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5

Za pritisak do 400 bara pogodno crevo visokog pritiska (DN 8) sa 2-strukim umetkom od čelika i dužinom od 1.5 m. Priključci: M 22 × 1.5 kao i prikladan i brz EASY!Lock ručni vijčani spoj

Specifikacije

Tehnički podaci

Nominalna širina ( ) ID 8
Temperature (°C) max. 155
Maks. pritisak (bar) 400
Dužina (m) 1,5
Priključni navoj 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5
Težina sa ambalažom (kg) 0,7