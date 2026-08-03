Longlife crevo visokog pritiska, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock
Visokopritisno kratko crevo dužine 1,5 m (ID 8). Sa praktičnom i brzom EASY!Lock spojnicom na oba kraja. Izdržljivo i predviđeno za pritisak do 400 bara.
Crevo visokog pritiska, 1,5 m (DN 8, M 22 x 1,5) sa zaštitom od preklapanja i priključcima na oba kraja. Za priključivanje na motalice za crevo preko odgovarajućeg priključka (M 22 x 1,5).
Specifikacije
Tehnički podaci
|Nominalna širina ( )
|ID 8
|Temperature (°C)
|max. 155
|Maks. pritisak (bar)
|400
|Dužina (m)
|1,5
|Priključni navoj
|2 x EASY!Lock
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,8
Kompatibilni uređaji
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S/ S Plus
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S/ S Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/17 C Plus + FR
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15--4 Classic
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 7/15 G
- HD 728 B Cage
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus Agri
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDC Adv
- HDC Classic
- HDC Standard
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