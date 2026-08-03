Longlife crevo visokog pritiska, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

Visokopritisno kratko crevo dužine 1,5 m (ID 8). Sa praktičnom i brzom EASY!Lock spojnicom na oba kraja. Izdržljivo i predviđeno za pritisak do 400 bara.

Crevo visokog pritiska, 1,5 m (DN 8, M 22 x 1,5) sa zaštitom od preklapanja i priključcima na oba kraja. Za priključivanje na motalice za crevo preko odgovarajućeg priključka (M 22 x 1,5).

Specifikacije

Tehnički podaci

Nominalna širina ( ) ID 8
Temperature (°C) max. 155
Maks. pritisak (bar) 400
Dužina (m) 1,5
Priključni navoj 2 x EASY!Lock
Težina sa ambalažom (kg) 0,8
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