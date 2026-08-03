Longlife crevo visokog pritiska, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5

Visokopritisno crevo dužine 1,5 m (DN 8, M 22 x 1,5) sa zaštitom od preklapanja i konektorima na oba kraja. Za spajanje sa motalicom za crevo preko odgovarajuće spojnice (M 22 x 1,5).