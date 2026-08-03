Longlife crevo visokog pritiska, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5
Visokopritisno crevo dužine 1,5 m (DN 8, M 22 x 1,5) sa zaštitom od preklapanja i konektorima na oba kraja. Za spajanje sa motalicom za crevo preko odgovarajuće spojnice (M 22 x 1,5).
Visokopritisno crevo dužine 1,5 m (DN 8, M 22 x 1,5) sa zaštitom od preklapanja i konektorima na oba kraja. Za spajanje sa motalicom za crevo preko odgovarajuće spojnice (M 22 x 1,5).
Specifikacije
Tehnički podaci
|Nominalna širina ( )
|ID 8
|Temperature (°C)
|max. 155
|Maks. pritisak (bar)
|400
|Dužina (m)
|1,5
|Priključni navoj
|2 x M22 x 1,5
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,9