Longlife crevo visokog pritiska, 10 m, ID 8, 400 bar, 1 x M22 x 1.5 / 1 x AVS-priključak za motalicu za crevo

Sa patentiranim AVS priključkom u pištolju (sa mogućnošću okretanja) i ručnim vijčanim spojem, M 22 x 1,5 sa zaštitom od prelamanja. Sa dvostrukim čeličnim umetkom.

Specifikacije

Tehnički podaci

Nominalna širina ( ) ID 8
Temperature (°C) max. 155
Maks. pritisak (bar) 400
Dužina (m) 10
Priključni navoj 1 x M22 x 1.5 / 1 x AVS-priključak za motalicu za crevo
Težina sa ambalažom (kg) 3,3