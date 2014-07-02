Longlife crevo visokog pritiska, 10 m, ID 8, 400 bar, 1 x M22 x 1.5 / 1 x AVS-priključak za motalicu za crevo

Sa patentiranim AVS priključkom u pištolju (sa mogućnošću okretanja) i ručnim vijčanim spojem, M 22 x 1,5 sa zaštitom od prelamanja. Sa dvostrukim čeličnim umetkom.