Longlife crevo visokog pritiska, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

Izdržljivo, 10 m kompresorsko crevo (DN 8) sa 2-strukim čeličnim umetkom i EASY!Lock ručnim vijčanim spojem sa obe strane i ANTI! Twist. Odobreno za pritisak 400 bara.