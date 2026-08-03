Longlife crevo visokog pritiska, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

Izdržljivo, 10 m kompresorsko crevo (DN 8) sa 2-strukim čeličnim umetkom i EASY!Lock ručnim vijčanim spojem sa obe strane i ANTI! Twist. Odobreno za pritisak 400 bara.

Specifikacije

Tehnički podaci

Nominalna širina ( ) ID 8
Temperature (°C) max. 155
Maks. pritisak (bar) 400
Dužina (m) 10
Priključni navoj 2 x EASY!Lock
Težina sa ambalažom (kg) 3,8
Longlife crevo visokog pritiska, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock