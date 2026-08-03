Longlife crevo visokog pritiska, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5

10 m kompresorskog creva Longlife 400 (DN 8) sa obrtnom spojnicom i dvostrukim čeličnim umetkom od nerastegljive čelične žice. Sa obe strane navojnica. M 22 x 1,5, sa zaštitom od savijanja.

10 m kompresorskog creva Longlife 400 (DN 8) sa obrtnom spojnicom i dvostrukim čeličnim umetkom od nerastegljive čelične žice. Sa obe strane navojnica. M 22 x 1,5, sa zaštitom od savijanja. Ostali parametri: NŠ 8/155°C/400 bar.

Specifikacije

Tehnički podaci

Nominalna širina ( ) ID 8
Temperature (°C) max. 155
Maks. pritisak (bar) 400
Dužina (m) 10
Priključni navoj 2 x M22 x 1,5
Težina sa ambalažom (kg) 3,7