Longlife crevo visokog pritiska, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

Sa obrtnim zglobom, 2 x M22 x 1,5

NŠ 8/155°C/400 bar

Specifikacije

Tehnički podaci

Nominalna širina ( ) ID 8
Temperature (°C) max. 155
Maks. pritisak (bar) 400
Dužina (m) 15
Priključni navoj 2 x EASY!Lock
Težina sa ambalažom (kg) 4,7
Longlife crevo visokog pritiska, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock
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