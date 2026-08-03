20 m kompresorskog creva Longlife 400 (DN 8) sa patentiranim AVS priključkom u pištolju (smešten tako da može da se obrće) i ručnom navojnicom. M 22 x 1,5, sa zaštitom od savijanja. Sa dvostrukim čeličnim umetkom od nerastegljive čelične žice. Ostali parametri: NŠ 8/155°C/400 bar.