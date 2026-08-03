Longlife crevo visokog pritiska, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-priključak za motalicu za crevo

20 m kompresorskog creva Longlife 400 (DN 8) sa patentiranim AVS priključkom u pištolju (smešten tako da može da se obrće) i ručnom navojnicom. Dvostruki čelični umetak od nerastegljive čelične žice.

20 m kompresorskog creva Longlife 400 (DN 8) sa patentiranim AVS priključkom u pištolju (smešten tako da može da se obrće) i ručnom navojnicom. M 22 x 1,5, sa zaštitom od savijanja. Sa dvostrukim čeličnim umetkom od nerastegljive čelične žice. Ostali parametri: NŠ 8/155°C/400 bar.

Specifikacije

Tehnički podaci

Nominalna širina ( ) ID 8
Temperature (°C) max. 155
Maks. pritisak (bar) 400
Dužina (m) 20
Priključni navoj 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-priključak za motalicu za crevo
Težina sa ambalažom (kg) 6,1
Longlife crevo visokog pritiska, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-priključak za motalicu za crevo