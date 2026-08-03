Longlife crevo visokog pritiska, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 x M22 x 1.5 / 1 x AVS-priključak za motalicu za crevo
20 m kompresorskog creva Longlife 400 (DN 8) sa patentiranim AVS priključkom u pištolju (smešten tako da može da se obrće) i ručnom navojnicom. Dvostruki čelični umetak od nerastegljive čelične žice.
20 m kompresorskog creva Longlife 400 (DN 8) sa patentiranim AVS priključkom u pištolju (smešten tako da može da se obrće) i ručnom navojnicom. M 22 x 1,5, sa zaštitom od savijanja. Sa dvostrukim čeličnim umetkom od nerastegljive čelične žice. Ostali parametri: NŠ 8/155°C/400 bar.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Nominalna širina ( )
|ID 8
|Temperature (°C)
|max. 155
|Maks. pritisak (bar)
|400
|Dužina (m)
|20
|Priključni navoj
|1 x M22 x 1.5 / 1 x AVS-priključak za motalicu za crevo
|Težina sa ambalažom (kg)
|6,5