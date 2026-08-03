Longlife crevo visokog pritiska za hranu, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

Sa plavom vanjskom oblogom koja ne ostavlja tragove, otporna je na životinjske masti: dugotrajno crevo visokog pritiska (DN 8) dužine 10 m, ANTI! Twist i EASY!Lock ručnim vijčanim spojem.

Specifikacije

Tehnički podaci

Nominalna širina ( ) ID 8
Temperature (°C) max. 155
Maks. pritisak (bar) 400
Dužina (m) 10
Priključni navoj 2 x EASY!Lock
Težina sa ambalažom (kg) 3,7
Longlife crevo visokog pritiska za hranu, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock