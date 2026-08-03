Longlife crevo visokog pritiska za hranu, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

Kompresorsko crevo, koje ima izdržljivo, 2-struko čelični umetkak, plavu vanjsku oblogu, koja je otporna na životinjske masti. 20 m dugačko i sa EASY!Lock ručnim vijčanim spojem.

Specifikacije

Tehnički podaci

Nominalna širina ( ) ID 8
Temperature (°C) max. 155
Maks. pritisak (bar) 400
Dužina (m) 20
Priključni navoj 2 x EASY!Lock
Težina sa ambalažom (kg) 6,9
Longlife crevo visokog pritiska za hranu, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock
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