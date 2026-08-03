Longlife crevo visokog pritiska za hranu, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock
Kompresorsko crevo, koje ima izdržljivo, 2-struko čelični umetkak, plavu vanjsku oblogu, koja je otporna na životinjske masti. 20 m dugačko i sa EASY!Lock ručnim vijčanim spojem.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Nominalna širina ( )
|ID 8
|Temperature (°C)
|max. 155
|Maks. pritisak (bar)
|400
|Dužina (m)
|20
|Priključni navoj
|2 x EASY!Lock
|Težina sa ambalažom (kg)
|6,9
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