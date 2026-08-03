Mehanizam za mokru abraziju sa regulacijom količine (bez mlaznica)

Lako uklanjanje boje, rđe i kamenca: Kärcher nastavak za mokro peskarenje sa kontrolom protoka, za dodavanje abrazivnih sredstava u visokopritisnu mlaznicu.

Lako uklanjanje boje, rđe i kamenca: Kärcher nastavak za mokro peskarenje sa kontrolom protoka, za dodavanje abrazivnih sredstava u visokopritisnu mlaznicu. Nastavak se povezuje sa mlaznom cevi (menjanjem visokopritisne mlaznice).

Specifikacije

Tehnički podaci

Priključni navoj EASY!Lock
Težina sa ambalažom (kg) 4,2
Kompatibilni uređaji
Pribor
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