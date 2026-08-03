Komplet od 2 visoko upijajuće i izdržljive Universal velike EasyFix krpe za čišćenje podova savršeno odgovara SC 1 Upright uređaju. Tekstilna tkanina sa posebnom strukturom petlji osigurava posebno dobro sakupljanje prljavštine. Visoka propustljivost pare omogućava odlične i higijenski čiste rezultate čišćenja u uglovima i na ivicama. Zahvaljujući sistemu čičak-trake, krpe za čišćenje podova se mogu lako i brzo pričvrstiti na EasyFix podnu mlaznicu SC 1 Upright uređaja: jednostavno pritisnite i gotovo. Tokom rada, krpa ostaje sigurno pozicionirana i ne može da sklizne. Nakon čišćenja, korišćena krpa se može ukloniti bez ikakvog kontakta sa prljavštinom: da biste to uradili, stanite na nožnu traku na krpi i povucite podnu mlaznicu nagore i dalje od nje.