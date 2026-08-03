Microfibre floor cloths EasyFix (2-er Se
Dve visokokvalitetne univerzalne velike krpe za čišćenje podova za SC 1 Upright. Savršeni rezultati čišćenja i zamena krpa bez ikakvog kontakta sa prljavštinom: lako se postavljaju i skidaju zahvaljujući čičak sistemu.
Komplet od 2 visoko upijajuće i izdržljive Universal velike EasyFix krpe za čišćenje podova savršeno odgovara SC 1 Upright uređaju. Tekstilna tkanina sa posebnom strukturom petlji osigurava posebno dobro sakupljanje prljavštine. Visoka propustljivost pare omogućava odlične i higijenski čiste rezultate čišćenja u uglovima i na ivicama. Zahvaljujući sistemu čičak-trake, krpe za čišćenje podova se mogu lako i brzo pričvrstiti na EasyFix podnu mlaznicu SC 1 Upright uređaja: jednostavno pritisnite i gotovo. Tokom rada, krpa ostaje sigurno pozicionirana i ne može da sklizne. Nakon čišćenja, korišćena krpa se može ukloniti bez ikakvog kontakta sa prljavštinom: da biste to uradili, stanite na nožnu traku na krpi i povucite podnu mlaznicu nagore i dalje od nje.
Obeležja i prednosti
Vrhunska mikrovlaknaPosebna struktura petlji tkanine obezbeđuje naročito dobro sakupljanje prljavštine i temeljne rezultate čišćenja na svim zapečaćenim tvrdim površinama. Moguće je mašinsko pranje na 60 °C. Ne koristiti omekšivače.
Praktičan sistem čičakaJednostavno postavljanje krpe za pod na podnu mlaznicu samo pritiskanjem. Nema pomeranja krpe za pod prilikom čišćenja.
Nožna spojnica na krpi za podKod zamene krpe nema kontakta s nečistoćom: jednostavno stati na nožnu spojnicu i podnu mlaznicu povući nagore. Područje primene (npr. odvajanje kuhinje i kupatila) može se zabeležiti u polju na donjem preklopu.
Krpa za pod sa svih strana stoji preko mlaznice za pod
- Za lako čišćenje uglova, ivica i drugih teško dostupnih mesta.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|bela
|Težina (kg)
|0,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|345 x 140 x 10
Područja primene
- Zapečaćeni tvrdi podovi
- Tvrdi podovi
- Zidne pločice