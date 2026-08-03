Microfibre floor cloths EasyFix (2-er Se

Dve visokokvalitetne univerzalne velike krpe za čišćenje podova za SC 1 Upright. Savršeni rezultati čišćenja i zamena krpa bez ikakvog kontakta sa prljavštinom: lako se postavljaju i skidaju zahvaljujući čičak sistemu.

Komplet od 2 visoko upijajuće i izdržljive Universal velike EasyFix krpe za čišćenje podova savršeno odgovara SC 1 Upright uređaju. Tekstilna tkanina sa posebnom strukturom petlji osigurava posebno dobro sakupljanje prljavštine. Visoka propustljivost pare omogućava odlične i higijenski čiste rezultate čišćenja u uglovima i na ivicama. Zahvaljujući sistemu čičak-trake, krpe za čišćenje podova se mogu lako i brzo pričvrstiti na EasyFix podnu mlaznicu SC 1 Upright uređaja: jednostavno pritisnite i gotovo. Tokom rada, krpa ostaje sigurno pozicionirana i ne može da sklizne. Nakon čišćenja, korišćena krpa se može ukloniti bez ikakvog kontakta sa prljavštinom: da biste to uradili, stanite na nožnu traku na krpi i povucite podnu mlaznicu nagore i dalje od nje.

Obeležja i prednosti
Microfibre floor cloths EasyFix (2-er Se: Vrhunska mikrovlakna
Vrhunska mikrovlakna
Posebna struktura petlji tkanine obezbeđuje naročito dobro sakupljanje prljavštine i temeljne rezultate čišćenja na svim zapečaćenim tvrdim površinama. Moguće je mašinsko pranje na 60 °C. Ne koristiti omekšivače.
Microfibre floor cloths EasyFix (2-er Se: Praktičan sistem čičaka
Praktičan sistem čičaka
Jednostavno postavljanje krpe za pod na podnu mlaznicu samo pritiskanjem. Nema pomeranja krpe za pod prilikom čišćenja.
Microfibre floor cloths EasyFix (2-er Se: Nožna spojnica na krpi za pod
Nožna spojnica na krpi za pod
Kod zamene krpe nema kontakta s nečistoćom: jednostavno stati na nožnu spojnicu i podnu mlaznicu povući nagore. Područje primene (npr. odvajanje kuhinje i kupatila) može se zabeležiti u polju na donjem preklopu.
Krpa za pod sa svih strana stoji preko mlaznice za pod
  • Za lako čišćenje uglova, ivica i drugih teško dostupnih mesta.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja bela
Težina (kg) 0,1
Težina sa ambalažom (kg) 0,1
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 345 x 140 x 10
Područja primene
  • Zapečaćeni tvrdi podovi
  • Tvrdi podovi
  • Zidne pločice