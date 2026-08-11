Mini ugaona mlaznica, 90°, XS

Mini ugaona mlaznica za uska područja. Preusmerava mlaz za oko 60 ° bočno. Bočno dostiće 63 mm, dužina: 260 mm. Set se sastoji od 4 dela: 1 x spojna matica 1 x produžetak, 100 mm (5.321-971.0) 1 x kontra-ugao komad, 60 ° (5.321-973.0) 1 x mlaznica usnik (5.321-977.0) Može se montirati bilo koji broj nastavaka. Ugao i usnik mogu se naručiti odvojeno.