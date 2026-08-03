MJ 4-in-1 K7
MJ 180 4-u-1 Multi Jet sa 4 vrste mlaza za K 6 i K 7 uređaje za pranje pod pritiskom: sa rotirajućom mlaznicom, visokopritisnim ravnim mlazom, mlazom za deterdžent i širokim ravnim mlazom.
MJ 180 4-u-1 Multi Jet nudi 4 različite vrste mlaza u jednoj cevi za prskanje: mlaz za deterdžent, visokopritisni ravni mlaz, rotirajuću mlaznicu i široki ravni mlaz sa smanjenim pritiskom. Odgovarajući mlaz se bira jednostavnim okretanjem cevi, čime se eliminiše potreba za zamornim menjanjem cevi za prskanje. Istovremeno, Multi Jet impresionira i u pogledu rukovanja zahvaljujući 25 procenata manjoj težini u poređenju sa svojim Kärcher prethodnikom, modelom MJ 3-u-1. Pogodan je za Kärcher Home & Garden uređaje za pranje pod pritiskom klasa K 6 i K 7. Pravi svestrani alat za kuću, baštu i automobil.
Obeležja i prednosti
Izaberite odgovarajući mlaz okretanjem cevi za prskanje.
- Bez zamornog menjanja cevi za prskanje.
Četiri vrste mlaza u jednoj cevi za prskanje.
- Rotirajuća mlaznica, visokopritisni ravni mlaz, mlaz za deterdžent i široki ravni mlaz – za fleksibilan rad.
Sa pomoćnim elementom za montažu na cevi za prskanje.
- Za pravilnu instalaciju i upotrebu.
25% smanjenje težine¹⁾
- Veći komfor i jednostavnost upotrebe.
Kompatibilno sa svim Kärcher K 6 i K 7 uređajima za pranje pod pritiskom.
- Savršeno za naknadnu nadogradnju.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|0,4
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,4
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|450 x 59 x 59
Za starije prskalice pre 2010. god. (prskalica M, 96, 97): mora da se koristi adapter M (2.643-950.0).
¹⁾U poređenju sa težinom prethodnog Kärcher MJ 3-u-1 Multi Jet nastavka.
Videos
Kompatibilni uređaji
Područja primene
- Vozila
- Motocikli i skuteri
- Bašta i kameni zidovi
- Baštenski/terasa/balkonski nameštaj
- Ograde
- Fasade manjih kuća
- Baštenski alati i oprema
- Prostorije oko kuće i bašte