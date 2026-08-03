MJ 180 4-u-1 Multi Jet nudi 4 različite vrste mlaza u jednoj cevi za prskanje: mlaz za deterdžent, visokopritisni ravni mlaz, rotirajuću mlaznicu i široki ravni mlaz sa smanjenim pritiskom. Odgovarajući mlaz se bira jednostavnim okretanjem cevi, čime se eliminiše potreba za zamornim menjanjem cevi za prskanje. Istovremeno, Multi Jet impresionira i u pogledu rukovanja zahvaljujući 25 procenata manjoj težini u poređenju sa svojim Kärcher prethodnikom, modelom MJ 3-u-1. Pogodan je za Kärcher Home & Garden uređaje za pranje pod pritiskom klasa K 6 i K 7. Pravi svestrani alat za kuću, baštu i automobil.